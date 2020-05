Belpmoos in der Krise – Flughafen Bern erhält Notgeld und neue Verwaltungsräte Nach einem Verlust von 1,5 Millionen Franken im letzten Jahr lebt der Berner Flughafenbetreiber von Überbrückungskrediten. Wegen des Coronavirus ist der Start von Flybair am 3. Juli fraglich. Julian Witschi

Schon seit dem Skywork-Grounding im Sommer 2018 ist das Terminal in Belp meistens menschenleer. Foto: Manuel Zingg

Was die Airline-Industrie weltweit wegen der Corona-Pandemie derzeit durchmacht, das erlebt der Flughafen Bern bereits seit dem Ende der Fluggesellschaft Skywork vor eineinhalb Jahren. Der Passagierverkehr ist weitgehend zum Erliegen gekommen, die Einnahmen brechen zusammen.

Im Belpmoos sackte die Zahl der Flüge im Linien- und Charterverkehr letztes Jahr um 92 Prozent ab. Die Zahl der Passagiere fiel um 84 Prozent auf 22’427. Das ist dem Geschäftsbericht 2019 zu entnehmen, der am Freitag publiziert worden ist.

Nach dem Skywork-Grounding gab es letzte Sommersaison einzig noch Linien- und Charterflüge von Helvetic, People’s und Zimex Aviation zu fünf Destinationen. Ansonsten lebt der Flughafen von der Fliegerei des Bundes, von Privat- und Segelflügen sowie von Flugschulen und der Rega.

Die Einnahmen fielen so gegenüber dem bereits enttäuschenden Vorjahr weiter von 9,8 auf 6,8 Millionen Franken. Trotz Personalabbau und zusätzlichen Einsparungen vergrösserte sich unter dem Strich der Verlust auf 1,5 Millionen Franken. 2018 hatte das Minus knapp eine Million betragen.

Durchhalteparolen

Und jetzt sorgt Corona für einen existenzbedrohenden Rückschlag. In Lugano wird die Flughafenbetreiberin sogar liquidiert. Die Stadt sucht dort private Investoren, um den Betrieb fortzuführen.

Der Berner Flughafenchef Urs Ryf gibt derweil Durchhalteparolen aus: Die finanziellen Auswirkungen der Pandemie könnten zwar noch nicht näher beziffert werden. «Wir gehen aber davon aus, dass die Unternehmensfortführung aufgrund der eingeleiteten Massnahmen wie Kurzarbeit, Überbrückungskredite usw. gegeben ist.»

Details zu den Überbrückungskrediten werden nicht genannt. Klar ist aber, dass der Flughafenbetreiber die Kredite zurückzahlen und es dazu wieder in die schwarzen Zahlen schaffen muss.

Flybair muss warten

Die Hoffnungen richten sich auf die neue Berner Fluggesellschaft. Flybair musste den Start wegen Corona aber bereits auf den 3. Juli verschieben.

Ryf sagt zu dieser Zeitung, er mache keine Prognose zum Starttermin mehr. Man sei abhängig von den Lockerungen der Corona-Schutzmassnahmen. Es gibt zwar zaghafte Anzeichen, dass einige Grenzen im Sommer wieder geöffnet werden und man in die Ferien reisen kann. Ob aber die besonders schwer getroffenen Länder Spanien und Italien schon Anfang Juli Scharen von Touristen einfliegen lassen, ist sehr fraglich.

Dabei will Flybair nach Jerez, Menorca und Palma in Spanien fliegen, nach Olbia in Italien sowie Kos, Kreta, Preveza und Rhodos in Griechenland. Die Flüge soll Helvetic durchführen. Die Airline von Investor Martin Ebner zeigt sich grundsätzlich bereit, kurzum zu starten. Zwei Flugzeuge sind derzeit in Belp parkiert.

Umbruch im Verwaltungsrat

In dieser ungewissen Zeit kommt es nun im Verwaltungsrat der Flughafen Bern AG zum Generationenwechsel. Der langjährige Flughafenchef Charles Riesen tritt zurück, ebenso Vizepräsident Urs Sieber (früherer Direktor des Euro-Airports Basel), der Unternehmer Jobst Wagner (Rehau) und Thomas Kern (früherer Chef des Flughafens Zürich). Riesen prägte das Belpmoos während 35 Jahren. Von 1991 bis 2009 war er Flughafenchef.

Charles («Charly») Riesen soll zum Ehrenpräsidenten ernannt werden. Foto: Valérie Chételat

Dem Verwaltungsrat um Präsident Beat Brechbühl ist es aber gelungen, drei Nachfolgekandidaten zu finden. An der Generalversammlung vom 17. Juni, an der die Aktionäre wegen Corona nur schriftlich teilnehmen können, stellt sich der frühere Stadtberner Gemeinderat Alexandre Schmidt zur Wahl. Auch Sebastian Friess, der Leiter der Standortförderung des Kantons Bern, soll in dem Gremium Einsitz nehmen. Dritte Kandidatin ist Andrea Wucher. Die frühere Chefin der Baugruppe Weiss + Appetito ist heute unter anderem Verwaltungsrätin der Promotionsagentur BE Tourismus.