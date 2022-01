Corona-Zoff in der Luft – Flug dreht auf Weg nach London wegen Maskenverweigerer um Eine Frau weigerte sich, ihren Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Der Crew blieb nichts anderes übrig, als nach eineinhalb Stunden zurückzukehren.

Nach etwa 300 Kilometern machte die Maschine kehrt und landete wieder in Miami. Screenshot Flightradar24.com Die Fluggesellschaft entschuldigte sich bei ihren Passagieren. AFP 1 / 2

Ein Flugzeug der US-Fluggesellschaft American Airlines ist am Donnerstag auf dem Weg von Miami nach London mitten im Flug umgekehrt, weil sich ein Passagier geweigert hat, eine Maske zu tragen. Das Unternehmen teilte mit, dass der Flieger nach Miami zurückkehrte, weil «ein störender Kunde sich weigerte, die vorgeschriebene Maske zu tragen». Die Polizei wartete demnach schon am Flughafen auf den Maskenverweigerer. Bei der Person soll es sich laut «Daily Mail» um eine Frau in ihren 40ern gehandelt haben.

Sie begleitete den Passagier ohne Zwischenfälle von Bord, sagte ein Polizeibeamter dem US-Sender CNN. Die Maschine des Typs Boeing 777 hatte insgesamt 129 Passagiere und 14 Besatzungsmitglieder an Bord. American Airlines teilte mit, dass dieser Passagier bis zur weiteren Untersuchung des Vorfalls auf eine Liste von Personen gesetzt wurde, die nicht mehr mit der Fluggesellschaft fliegen dürfen.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hatte im Januar vergangenen Jahres eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Maskenverweigerern ausgesprochen. Zuvor hatten zahlreiche Flugbegleiter über verbale und körperliche Übergriffe durch Reisende berichtet, die sich weigerten, die Vorschrift zu befolgen.

AFP/roy

