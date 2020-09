Von Kriens zurück nach Thun – Dzonlagic unterschreibt beim FC Thun Omer Dzonlagic kommt zurück nach Thun. Der 25-Jährige, der zuletzt beim SC Kriens im Einsatz war, war bereits im Kader der 1. Mannschaft des FC Thun.

Omer Dzonlagic (rechts) spielte anderthalb Jahre für den SC Kriens – hier im Challenge League Spiel gegen den FC Winterthur. Foto: Philipp Schmidli

Der Flügelspieler Omer Dzonlagic unterschreibt für drei Jahre beim FC Thun – mit der Option für ein weiteres. Der 25-Jährige war zuletzt anderthalb Jahren für den SC Kriens im Einsatz.

Mit der Vertrags-Unterzeichnung beim FC Thun kehrt der gebürtige Meiringer nun in seine Heimat zurück. Denn Omer Dzonlagic wechselte 2019 Jahr nach zweieinhalb Jahren im Kader der 1. Mannschaft des FC Thun in die Challenge League zum SC Kriens. Zudem spielte Dzonlagic bereits in der U21 für den FC Thun.

In Kriens entwickelte er sich zum Stammspieler und Torgaranten. Er absolvierte insgesamt 47 Partien für die Innerschweizer und erzielte dabei 15 Tore. Daneben konnte der Flügelspieler 10 Assists verbuchen.

sst/pd