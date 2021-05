Sieg in Gstaad – Flückiger ist Schweizer Meister Mountainbiker Mathias Flückiger hat zum zweiten Mal nach 2018 SM-Gold gewonnen. Der Oberaargauer distanzierte in Gstaad Nino Schurter um mehr als eine Minute. Peter Berger

Mathias Flückiger bejubelt seinen SM-Titel. Foto: Armin M. Küstenbrück

Flache Passagen behagen Mathias Flückiger eigentlich weniger – und davon hat es in Gstaad einige. Trotzdem versuchte der Berner bereits auf der zweiten Runde in den Aufsteigen und technischen Streckenabschnitten zu forcieren. Mit Erfolg. «Als ich realisierte, dass ich so früh schon eine Lücke rausfahren konnte, gab es für mich nur noch Vollgas. Ich wollte für die flachen Passagen einen Vorsprung haben», kommentierte Flückiger den Schlüsselmoment im Rennen. Und in der Tat. Der Leimiswiler konnte sein hohes Tempo halten und den Vorsprung Runde für Runde ausbauen.

Am Ende nahm er dem zweitplatzierten Nino Schurter 1:14 Minuten ab. Flückiger feierte so seinen zweiten Schweizer-Meister-Titel, nachdem er 2018 in Andermatt triumphiert hatte. «Ich bin natürlich superzufrieden. Ich wollte diesen Titel. Er ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg nach Tokio.» An den Olympischen Spielen in Japan peilt der Oberaargauer eine Medaille an.

Fehler gefunden?Jetzt melden.