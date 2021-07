Geglückte Olympia-Hauptprobe – Flückiger doppelt nach Mountainbiker Mathias Flückiger lässt sich erneut nicht bezwingen: Der Berner gewinnt auch in Frankreich beide Weltcuprennen. Peter Berger

Auch im Regen und Schlamm nicht zu bezwingen: Mathias Flückiger siegt in Les Gets. Foto: Armin M. Küstenbrück

Auch die morastigen Bedingungen im französischen Les Gets, unweit der Schweizer Grenze, können den Berner Mountainbiker Mathias Flückiger nicht bremsen. Er gewinnt nach dem Weltcup in Leogang (AUT) erneut sowohl Short Track wie auch das Rennen über die olympische Distanz. Mit dem neuerlichen Doppelsieg baut Flückiger die Führung im Gesamtweltcup weiter aus.

Im Regen und Schlamm übernahm der 32-Jährige gegen Ende der ersten von sieben Runde mit einem beherzten Antritt das Zepter im Feld. Einmal mehr konnte ihm nur Ondrej Cink folgen. Doch auch der Tscheche musste Flückiger ziehen lassen. Und so konnte der Oberaargauer seinen Vorsprung auf bis zu 30 Sekunden ausbauen. In der fünften Runde versuchte der Tscheche nochmals aufzuholen. Kurzfristig schmolz Flückigers Vorsprung auf 18 Sekunden, ehe die neue Nummer 1 konterte und letztlich 25 Sekunden früher ins Ziel kam. In den Aufstiegen konnte der Schweizer Kräfte sparen, in den technisch anspruchsvollen und durch den Schlamm tückischen Abfahrten distanzierte er die Konkurrenz.

So feierte Flückiger den zweiten Weltcup-Doppelsieg (Sieg im Short Track, Sieg im Cross Country) in Folge. Das hat vor ihm noch keiner geschafft. Flückiger reist direkt von Les Gets zurück nach St. Moritz. Im Engadin bleibt er noch eine Woche im Höhentrainingslager. Anschliessend fliegt er nach Tokio. In Japan tritt der Berner dann als Goldhoffnung an, zumal der Titelverteidiger und langjährige Dominator der Szene, Nino Schurter, diese Saison kein Rezept gegen Flückiger zu finden scheint.

Fehler gefunden?Jetzt melden.