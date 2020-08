Swiss-Bike-Cup in Gstaad – Flückiger-Brüder auf dem Podest Der Oberaargauer Mathias Flückiger hat den Swiss-Bike-Cup in Gstaad gewonnen. Bruder Lukas erreichte Rang 3. Peter Berger

Sieger Mathias Flückiger stand für einmal wieder Bruder Lukas (3.) auf dem Podest, Zweiter wurde der Neuseeländer Anton Cooper. Foto: PD

Der 31-jährige Mathias Flückiger ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Im Berner Oberland feierte der Oberaargauer einen ungefährdeten Sieg. «Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach wird zu gewinnen», meinte der Leimiswiler zum Triumph am Swiss-Bike-Cup in Gstaad. Vize-Weltmeister Flückiger dominierte in Abwesenheit von Nino Schurter, der gleichzeitig im Bündnerland zusammen mit Lars Forster das Swiss Epic gewann.

Flückigers Ziel sind die Olympischen Spiele vom nächsten Jahr in Tokio. Der Berner hat unlängst seinen Vertrag beim Thömus/RN Racing Team von Ralph Näf um zwei Jahre verlängert. «Hier bin ich nicht einer von vielen, sondern geniesse als Team-Captain eine perfekte Betreuung». Und mit Blick auf Japan betont Flückiger: «Ich will dort nicht einfach nur am Start stehen sondern um Gold mitfahren.»

In Gstaad stand Mathias mit Bruder Lukas Flückiger auf dem Podest. Der 36-Jährige zeigte sich mit dem dritten Rang sehr zufrieden: «Nach einer anstrengenden und schwierigen Woche ist es mir gelungen, im Rennen eine gute Leistung zu erbringen.» Flückiger verlor acht Sekunden auf den zweitplatzierten Neuseeländer Anton Cooper und 40 Sekunden auf Sieger Mathias.