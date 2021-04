Verbot nach Selbstanzündung – Flüchtling darf die Stadt Bern nicht betreten Nach seiner Selbstanzündung auf dem Bundesplatz wurde einem Flüchtling vom Kanton verboten, die Stadt Bern zu betreten. Zu Recht, urteilt nun das Verwaltungsgericht. Benjamin Bitoun

Brandspuren auf dem Bundesplatz: Im Juli 2020 hatte sich ein iranischer Flüchtling mit Benzin übergossen und angezündet. Foto: Anthony Anex (Keystone-SDA)

Dieser erschütternde Vorfall schlug im letzten Sommer hohe Wellen weit über die Stadt Bern hinaus: An einer Kundgebung gegen die Berner Asylpolitik brannte auf dem Bundesplatz plötzlich ein Mensch. Urplötzlich hatte sich der Flüchtling Behzad K. mit Benzin übergossen und selbst angezündet.

Andere Demonstranten, die ihm sofort zu Hilfe kamen, konnten das Feuer löschen. Der iranische Kurde kam mit leichten Brandverletzungen am Bein davon. Am Tag darauf trat er unter vollem Namen vor die Kamera, um über die Beweggründe seiner Tat zu informieren. Nach dem Entscheid, dass er nicht in der Schweiz bleiben könne, habe er sich umbringen wollen. «Ich habe genug von diesem Leben», sagte Behzad K. im Interview mit TeleBärn.