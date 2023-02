Raubüberfall in Gstaad – Fluchtfahrzeug der Bijouterie-Räuber gefunden Nach dem Raubüberfall auf eine Bijouterie am vergangenen Donnerstag wurde das mutmassliche Fluchtfahrzeug in Rougemont gefunden. Nun sucht die Kapo Zeugen.

Die Kantonspolizei Bern (Symbolbild) war am vergangenen Donnerstag in Gstaad im Einsatz. Foto: Simon Glauser

Nachdem eine unbekannte Täterschaft am Donnerstag, 9. Februar, einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Bijouterie in Gstaad verübt hatte, konnte die Kantonspolizei Bern noch am gleichen Tag ein mutmassliches Fluchtfahrzeug nahe der Kantonsgrenze in Rougemont VD auffinden. Dies hat die Kapo am Mittwoch mitgeteilt. Es sei zudem nicht auszuschliessen, dass die mutmassliche Täterschaft auf ihrer Flucht das Fahrzeug in Rougemont gewechselt habe.

Der graue Renault Mégane mit französischen Kontrollschildern sei nach Kapo-Angaben in der Nähe der Route de Vanel in Rougemont verlassen aufgefunden worden. «Das Fluchtfahrzeug dürfte zwischen Gstaad und Rougemont durch seine Fahrweise aufgefallen sein.»

Im Rahmen der Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Oberland würden nun Zeugen gesucht. Personen, die in der Nähe des Fundortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Fahrzeuginsassen machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 033 227 61 11 zu melden.

PD

