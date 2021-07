Nach Verfolgungsjagd in Biel – Fluchtauto verunfallt, Polizei nimmt zwei Männer fest Am Dienstagnachmittag ist in Biel ein Auto nach einer Fluchtfahrt in parkierte Autos geprallt. Der Lenker hatte sich zuvor im Kanton Neuenburg einer Kontrolle entzogen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagnachmittag hat sich ein Autolenker in Biel eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie diese mitteilt, hatte sie Meldung erhalten, dass sich ein Autolenker einer Polizeikontrolle im Kanton Neuenburg entzogen hatte und auf der Neuenburgstrasse von Ligerz in Richtung Biel fahre.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Bern sichtete das Fahrzeug beim «Seefelskreisel» an der Kreuzung Neuenburgstrasse/Seevorstadt/Ländtestrasse und wollte es anzuhalten. Doch das Auto durchbrach die Polizeisperre und fuhr über die Ländtestrasse weiter.

Mehrere Patrouillen nahmen mit Sirene und Blaulicht die Verfolgung auf. Das flüchtende Fahrzeug bog in die Aarbergstrasse in Richtung Stadtzentrum Biel ein, überfuhr nach der Bahnunterführung eine Verkehrsinsel und prallte schliesslich in drei parkierte Autos. Die Insassen flüchteten sofort zu Fuss in verschiedene Richtungen.

Kurze Zeit später konnte die Polizei zwei Männer anhalten und vorläufig festnehmen. Ihre Rolle im Rahmen der Ereignisse ist Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu einem weissen Mercedes mit französischen Kontrollschildern auf der Strecke zwischen dem Ligerztunnel und dem Unfallort machen können. Hinweise werden unter +41 32 324 85 31 entgegengenommen.

Ausserdem konnte die Polizei Bildmaterial sicherstellen, das einen Mann auf einem Trottinett in einer weiss-schwarze Jacke zeigt, der eine Tasche vom Unfallort mitgehen liess. Auch er, oder Personen, die Angaben zu ihm machen können, werden gebeten, sich zu melden.

pd/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.