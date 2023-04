«Extrem und gefährlich» – Florida will Abtreibungen ab der sechsten Woche verbieten Inmitten des Kampfs um ein umfassendes Abtreibungsverbot in den USA will der Bundesstaat Florida sein Abtreibungsrecht verschärfen. Dies komme einem generellen Verbot gleich, sagen Kritiker.

In Florida sollen künftig Abtreibungen nach der sechsten Woche verboten sein: In Washington und unzähligen anderen Bundesstaaten protestieren die Menschen für und gegen das Recht auf Abtreibung. (30. November 2022) AFP

Nachdem in Texas ein Bundesrichter die Zulassung für eine Abtreibungspille aufgehoben hat, sollen nun im US-Bundesstaat Florida Abtreibungen künftig ab der sechsten Schwangerschaftswoche verboten werden. Das von Republikanern dominierte Parlament in Tallahassee verabschiedete am Donnerstagabend (Ortszeit) ein entsprechendes Gesetz. Es wird erwartet, dass der republikanische Gouverneur Ron DeSantis das Gesetz unterzeichnet. Bislang sind Abtreibungen in dem Bundesstaat ab der 15. Schwangerschaftwoche verboten.

DeSantis dürfte die Verschärfung des Abtreibungsrechts als politischen Erfolg verbuchen. Dem konservativen 44-Jährigen werden Ambitionen auf eine Präsidentschaftskandidatur für die Republikaner nachgesagt. Er gilt als stärkster parteiinterner Konkurrent von Ex-US-Präsident Donald Trump, der sich bereits offiziell beworben hat.

Verbot sei «extrem und gefährlich»

Die US-Regierung in Washington kritisierte das Vorgehen scharf und bezeichnete das geplante Abtreibungsverbot ab der sechsten Woche als «extrem und gefährlich». «Das Verbot verstösst gegen die Grundfreiheiten und entspricht nicht den Ansichten der grossen Mehrheit der Menschen in Florida und den gesamten Vereinigten Staaten», teilte die Sprecherin des Weissen Hauses, Karine Jean-Pierre, mit.

Noch bevor viele Frauen überhaupt von ihrer Schwangerschaft wüssten, würde für sie bereits ein Verbot gelten, das ihnen einen Abbruch verbiete. Auch würde es all jene Frauen treffen, die aufgrund von Verboten in anderen Bundesstaaten bislang darauf angewiesen waren, nach Florida zu reisen, um hier eine Abtreibung vorzunehmen.

Vergangenes Jahr hatte der Supreme Court mit seiner konservativen Mehrheit das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt, das fast 50 Jahre lang Gültigkeit hatte. Seitdem können die Bundesstaaten eigenständig über die Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch entscheiden.

