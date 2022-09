Hornberg-Schwinget – Florian Aellen siegt am Heimfest In der zehnten Minute besiegte der Einheimische Florian Aellen beim Hornberg-Schwinget Hanspeter Luginbühl und behielt damit den Festsieg in den eigenen Reihen. Werner Frattini

Florian Aellen (links) besiegte im Schlussgang Hanspeter Luginbühl. Foto: Marlies Bircher

Obwohl dem Routinier Hanspeter Luginbühl ein gestellter Schlussgang zum alleinigen Festsieg am Hornberg-Schwinget in Saanenmöser gereicht hätte, suchte der Aeschirieder Forstingenieur im finalen Gang von allem Anfang an die Entscheidung. Als Einziger wies Luginbühl nach fünf Gängen vier Siege auf. Einzig im zweiten Gang musste er die Punkte mit dem Mittelländer Lorenz Berger teilen.

Florian Aellen startete mit einem gestellten Gang gegen den aufstrebenden Peter Beer und fand nach zwei Siegen – ebenfalls gegen Adrian Klossner – kein Siegesrezept. Dass ihm im Schlussgang der siegbringende Wurf gegen Hanspeter Luginbühl gelang, zeigt das vorhandene Potenzial von Aellen deutlich auf. Zusammen mit Hanspeter Luginbühl teilte sich Peter Beer den zweiten Rang.

Mit Kurzzug ins Kurzholz

Nach einer längeren verletzungsbedingten Pause ist der talentierte Diemtigtaler in dieser Saison richtig durchgestartet. Neben dem gestellten ersten Gang gegen den späteren Festsieger musste Peter Beer einzig im vierten Gang der Routine von Alexander Kämpf Tribut zollen. Beeindruckend war, wie er im sechsten Gang Adrian Klossner mit einem Kurzzug ins Kurzholz bettete.

Mit je drei Siegen und drei gestellten Gängen blieben die erfahrenen Kranzschwinger Alexander Kämpf und Lorenz Berger ohne Niederlage. Mit drei Siegen, zwei gestellten Gängen und der Niederlage gegen Hanspeter Luginbühl sorgte mit Dominic Annen ein weiterer Einheimischer für Aufsehen. Damit klassierte er sich direkt vor dem diesjährigen Stoos-Sieger Josias Wittwer.

Fehler gefunden?Jetzt melden.