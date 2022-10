Zwei Wochen vor der WM – Floorball Köniz unterliegt im 14-Tore-Spektakel Das Berner Unihockeyteam verliert auch den zweiten Vergleich mit Meister GC – obwohl Jan Zaugg zeigt, wie gut er ist. Adrian Horn

Umkämpft gerät die Partie der beiden Spitzenclubs. Am Ende ist GC obenauf. Foto: Marcel Bieri

In zwei Wochen beginnt die WM in der Schweiz, und wer am Freitagabend Köniz - GC verfolgt, wird sie sich kaum entgehen lassen wollen. Ein Ereignis ist die Partie: hochklassig und spannend bis in die finalen Augenblicke. Sie taugt prima als Appetizer für das, was da Anfang November in Zürich und in Winterthur kommen wird. Und ist ein hervorragendes Argument, sich darauf zu freuen.

Euphorie ist bislang nicht auszumachen. Bloss 482 Leute lockt das Duell der letzten beiden Meisterteams in der Weissensteinhalle an – ein weiteres Zeichen dafür, dass der einst so rasante Aufstieg der Sportart zumindest vorerst gestoppt ist.

Derzeit bloss die dritte Kraft

Die relativ wenigen Zuschauer bekommen eine atemlose Begegnung zu sehen. Und 14 (!) Treffer. 6:8 verliert Köniz. Zweimal können sich die Gastgeber eine 2-Tore-Führung erkämpfen. Am Ende unterliegen sie – auch weil die Zürcher im Schlussdrittel besser und in der entscheidenden Phase abgeklärt sind.

Die Berner verlieren damit auch den zweiten Vergleich mit dem Titelverteidiger in dieser Saison. Der Start ist mit 17 Punkten aus 8 Partien auch so kein schlechter. Was fehlt, ist der Exploit. GC und Kantonsrivale Wiler-Ersigen sind aktuell allem Anschein nach etwas stärker. Dritte Kraft im Lande aber ist Köniz allemal.

Jan Zaugg erzielt das zwischenzeitliche 3:1. Foto: Marcel Bieri

Ausnahmekönner Jan Zaugg, die Schlüsselkraft im Team des zweimaligen Meisters, präsentiert sich zwei Wochen vor der WM in Topform. Er, der auf einen vergleichsweise verhaltenen Auftakt zurückblickt, ist lange die grosse Figur. Die frühe Zürcher Führung gleicht er aus, später trifft er zum 3:1, es folgt der Assist zum 4:3. Doch gegen dieses GC reicht nicht mal das.

