Sieg im Berner Duell gegen Thun – Floorball Köniz steht im Unihockey-Cup-Halbfinal Der zweimalige Meister bezwingt die lange erstaunlich forschen Oberländer – und hofft auf den Triumph in der Wankdorfhalle. Adrian Horn

Köniz diktiert gegen das unterklassige Thun zumeist das Geschehen. Foto: Simon Boschi

Floorball Köniz strebt nach dem vierten Cupsieg. Das Team von Jyri Korsman bezwingt den UHC Thun 8:4 und steht im Halbfinal. Mühe bekundet es gegen die Oberländer bloss in der Startphase. In der 14. Minute und damit relativ spät gehen die Gastgeber in Führung. Der Aussenseiter vermag auszugleichen, ehe er im Nu erneut in Rückstand gerät und im weiteren Verlauf vor 420 Zuschauern allmählich den Anschluss verliert.

Die Oberländer zeigen beim zweimaligen Meister aber eine Leistung, für die sie sich gewiss nicht zu schämen brauchen. Sie werden nicht deklassiert und erst recht nicht vorgeführt.

Die Gäste überzeugen in der Startphase. Foto: Simon Boschi

Rang 2 belegen die Thuner in der Meisterschaft, nachdem sie im Frühling in die Nationalliga B abgestiegen sind. Im Oberhaus waren sie bisweilen überfordert gewesen. 1:14, 2:14 und 0:12 unterlagen sie unter anderem, in 22 Partien resultierten bloss drei Siege und ein vernichtendes Torverhältnis von -97.

Die restlichen Cup-Viertelfinal-Duelle werden am Wochenende ausgetragen. Das Endspiel steigt am 18. Februar in der Wankdorfhalle. Bereits ausgeschieden ist Wiler-Ersigen.

