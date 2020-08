Pokal geht nach Köniz – Floorball Köniz gewinnt den Supercup Floorball Köniz bei den Männern und die Wizards Bern Burgdorf bei den Frauen erreichten den Final bei der «Final Four Edition» des Supercup und unterstrichen ihre Ambitionen für die nächste Unihockey-Saison Adrian Lüpold

Die Spieler von Floorball Köniz feiern den Triumph im Supercup. Foto: Freshfocus

So macht die Vorbereitung auf die neue Saison aus Sicht von Floorball Köniz natürlich Spass: Die Berner Vorstädter gewannen zum dritten Mal nach 2016 und 2018 den Schweizer Supercup im Unihockey. Bei dem mit vier Mannschaften ausgetragenen Wettbewerb in der Zürcher Saalsporthalle setzten sich die Könizer in einem spektakulären Final gegen Alligator Malans 7:5 durch. Die Equipe vom Coach Jiry Korsman schaffte dank einer eklatanten Leistungssteigerung im letzten Drittel die Wende und bog einen 2:5-Rückstand gegen die Bündner tatsächlich noch in einen Sieg um.

Im Halbfinal hatten die Könizer im Derby bereits Rekordmeister Wiler-Ersigen im Penaltyschiessen bezwungen (4:4 nach der regulären Spielzeit) und gezeigt, dass mit ihnen in der am 12. September startenden Meisterschaft zu rechnen ist.

Wizards verlieren knapp

Bei den Frauen kämpften sich die Wizards Bern Burgdorf bis ins Endspiel vor. Die Burgdorferinnen zeigten im Halbfinal gegen Skorpion Emmental Zollbrück viel Moral und setzten sich im hart umkämpften und spannenden Derby 6:5 durch. Auch das Final gegen die Kloten-Dietlikon Jets war an Spannung kaum zu überbieten und endete nach einem 6:6 nach der regulären Spielzeit in der Verlängerung, wo die Zürcherinnen jedoch das bessere Ende für sich behielten und den Pokal am Ende in die Höhe stemmen konnten. «Einerseits bin ich sehr froh, dass wir Dietlikon im Final so lange fordern konnten. Andererseits ist die Enttäuschung da, dass wir es wieder mal nicht geschafft haben, sie in einem wichtigen Spiel zu schlagen», sagte Stürmerin Simone Wyss von den Wizards nach dem verlorenen Final gegenüber swissunihockey.ch.