Der SV Wiler-Ersigen steht vor dem Einzug in den Playoff-Halbfinal. Schlägt er Waldkirch-St. Gallen am Samstagabend (17 Uhr, Kirchberg) ein weiteres Mal, ist die Serie entschieden – und zwar mit 4:1 Siegen zugunsten der Unteremmentaler. Mit völlig anderer Ausgangslage gehen die Spielerinnen von Wizards Bern Burgdorf in das Wochenende. Gegen Piranha Chur liegen sie 1:3 im Hintertreffen – ihre Saison droht am Samstagnachmittag in Chur zu enden. Während die Skorps ihre Serie gegen den UHC Laupen 4:0 gewonnen haben, präsentiert sich jene zwischen Unihockey Berner Oberland und Zug ausgeglichen: 2:2 steht es im Duell der Cupfinalistinnen. Unabhängig davon, was am Samstag in der Innerschweiz geschieht, folgt am Sonntagabend (20 Uhr) in Seftigen Spiel 6. (ahw)