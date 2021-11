Der Meister siegt 7:2 – Floorball Köniz deklassiert die Tigers im Berner Derby Eine missratene Halbzeit der YB-Frauen, ein weiterer Einsatz Fabian Lustenbergers und eine Trainerentlassung im Oberland: News aus der Region. Adrian Horn

Eishockey: Huttwil wahrt den Anschluss

Huttwil schlägt Bülach zu Hause 3:0 und bleibt Teil der Spitzengruppe in der Mysports League. Rang 4 belegen die Oberaargauer, Leader Seewen hat bloss vier Punkte mehr auf dem Konto. Die Schwyzer ihrerseits bezwingen den EHC Thun erst nach Penaltyschiessen (4:3), ­wodurch dieser einen Zähler gewinnt und sich für die Kanterniederlage jüngst im Derby gegen Wiki-Münsingen rehabilitiert. Der SC Lyss unterliegt in Basel 0:2 und ist im Mittelfeld klassiert.

Fussball: Überraschende Pleite der YB-Frauen

Die Stadtbernerinnen verlieren ihr letztes Heimspiel 2021. Sie unterliegen in der Women’s Super League dem hinter ihnen klassierten FC Aarau 2:3. Die Niederlage gründet auf der ungenügenden Leistung in der ersten Hälfte, als die Gastgeberinnen innerhalb einer Viertelstunde drei Treffer kassieren. Am Samstag bestreiten die YB-Frauen ihren letzten Match im Kalenderjahr; sie treten in Zürich gegen GC an.

Fussball: Konolfingen siegt zum Abschluss

Bereits in der Winterpause befinden sich die Vertreter der 2. Liga interregional. Zum Abschluss der Vorrunde gelingt dem FC Konolfingen ein kleiner Coup. Er gewinnt überraschend beim SC Binningen 1:0 und ist als Achter der bestklassierte Berner Club. Der FC Spiez verliert daheim gegen Tavannes 1:2, während Prishtina Bern (1:1 gegen Coffrane) und Lerchenfeld (2:2 gegen die Old Boys) je einen Zähler holen.

In der 1. Liga feiert der FC Langenthal einen wichtigen Erfolg – er siegt beim FC Solothurn 2:0 und verschafft sich Luft. Weiterhin einen starken Eindruck hinterlässt die 2. Mannschaft des FC Thun, die Meyrin auswärts 3:2 bezwingt und vorn dabei ist.

Längst gar zum Dominator geworden ist der FC Breitenrain in der Promotion League. Er punktet auch in der 15. Runde (0:0 bei der U-21 des FC Zürich). Zu verblüffen vermag YB II. Die Talente des Meisters schlagen das deutlich besser klassierte Stade Nyonnais 2:0 und profitieren dabei davon, erneut auf Fabian Lustenberger zurückgreifen zu können, den genesenen Captain des Fanionteams, der im Mittelfeld aufläuft und Matchpraxis sammelt.

Handball: Wacker überzeugt in Aarau

Lukas von Deschwanden, Nicolas Raemy und weitere wichtige Kräfte fehlen – und doch reüssiert Wacker auswärts gegen Suhr. 30:27 gewinnen die Thuner, die nach 5:9-Rückstand aufdrehen und in Marc Winkler einen exzellenten Rückhalt haben. Erfolgreichste Werfer der Oberländer sind der 10-fache Torschütze Nicolas Suter und Damien Guignet, der 8-mal trifft. Der zweimalige Meister gehört zur von GC angeführten Verfolgergruppe. Aufpassen, den Anschluss da nicht allmählich zu verlieren, muss der gleichfalls stark ersatzgeschwächte BSV Bern. Er unterliegt dem zuletzt selten überzeugenden Kriens gleich 23:32.

Unihockey: Die Tigers müssen untendurch

5:5 steht es zwischen Schlusslicht Thun und Leader GC nach zwei Dritteln – die Berner Oberländer sind dabei, erstmals zu punkten und gleich die Sensation zu schaffen. Die Gäste aber reagieren, schiessen in den letzten 20 Minuten fünf Tore und gewinnen doch souverän. Kein gutes Wochenende erleben die Tigers aus Langnau. Am Samstag scheitern sie im Cup, am Sonntag unterliegen sie Köniz im Derby gleich 2:7. Der Meister seinerseits ist in beiden Wettbewerben erfolgreich, genauso wie Wiler-Ersigen, das indes beide Male in die Verlängerung muss.

Unihockey: BEO trennt sich vom Trainer

Nationalliga-A-Club UH Berner Oberland greift nicht länger auf die Dienste von Coach Seppo Pulkkinen zurück. Er gab vor wenigen Tagen die sofortige Trennung bekannt. Die ambitionierten Oberländerinnen waren im Cup bereits im Achtelfinal gescheitert und belegten in der Zehnerliga zu diesem Zeitpunkt bloss den achten Rang.

