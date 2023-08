Fliegerunfall in Grindelwald – Konnte sich der Pilot mit dem Fallschirm retten? Bei Filmaufnahmen der Luftwaffe vor 75 Jahren ereignete sich über dem Fieschergletscher ein Zwischenfall mit anfänglich unbekanntem Ausgang. Hans Heimann

Willy Baldi war ledig und Leutnant der Fliegerstaffel 18. Er wurde 1919 geboren, wohnte in Zürich und arbeitete als Bautechniker. Foto: Aus dem Buch «Gebrochene Flügel» von Peter Brotschi

Das «Oberländer Tagblatt» berichtete am 21. August 1948 über einen Flugunfall der Schweizer Luftwaffe im Berner Oberland. Eine Doppelpatrouille der Fliegerstaffel 18 führte in dieser Gegend anlässlich eines Trainingskurses in Emmen einen Übungsflug durch. Dieser war Teil von Filmaufnahmen für die «Schweizerische Filmwochenschau».