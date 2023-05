Letzte Generation und Scientist Rebellion – Fliegende Torten und Nackt-Proteste an Volkswagen-Hauptversammlung in Berlin Die diesjährige Hauptversammlung des Autoherstellers wurde von einem Bündnis verschiedener Gruppen gestört.

Die Aktivisten werfen dem Konzern vor, in der chinesischen Provinz Xinjiang zur Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren beizutragen.

Klimaaktivisten haben die Volkswagen-Hauptversammlung am Mittwoch in Berlin gestört. Ein Tortenwurf verfehlte knapp den Porsche-Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Porsche und eine Aktivistin entblösste sich und unterbrach so die Rede von VW-Chef Oliver Blume, wie ein AFP-Reporter berichtete.

Ein Bündnis verschiedener Gruppen, darunter Letzte Generation und Scientist Rebellion, reklamierte diese und eine Reihe weiterer Aktionen für sich.

«Die Wissenschaft ist eindeutig», war auf Plakaten zu lesen.

Die Aktivisten hatten am Morgen zunächst versucht, den Zugang zum Konferenzzentrum zu blockieren. Vor dem Gebäude veranstalteten sie eine Kundgebung und prangerten die hohen Treibhausgasemissionen durch Autos von Volkswagen an. Volkswagen plane, noch deutlich zu viele Autos mit Verbrennermotor zu verkaufen.

«Torten-Attacke» auf den Porsche-Aufsichtsratschef

Bei der Sitzung gab es dann eine – nach Worten der Aktivisten – «Torten-Attacke» auf den Porsche-Aufsichtsratschef, der am Mittwoch seinen 80. Geburtstag feierte. Das Sahnegebäck klatschte vor dem Enkel von Unternehmensgründer Ferdinand Porsche gegen das Podium. Eine Aktivistin stürmte während der Rede von VW-Chef Blume vor die Bühne und zog ihr Oberteil aus, bevor sie von Sicherheitsleuten abgeführt wurde.

Die Aktionärsversammlung sei von Aktivisten und Aktivistinnen «kreativ begleitet» worden, erklärte das Bündnis. Ziel sei es, ein Zeichen zu setzen «gegen die Ausbeutung und Zerstörung, die der Konzern im Namen der Dividende seiner Aktionäre weiter vorantreibt». Der Protest richtet sich unter anderem auch gegen das Engagement von VW in China. Die Aktivisten werfen dem Konzern vor, dort zur Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren beizutragen.

«Ein konstruktiver Austausch ist wichtig», erklärte Volkswagen später. «Und eine Hauptversammlung bietet dafür eine gute Möglichkeit. Bis auf Einzelne halten sich alle an die dafür vorgesehenen Regeln.»

