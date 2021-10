Fliegerei der Zukunft – Fliegende Taxis suchen Standplätze Zu den Visionen der Stadt von morgen gehören Miniflugzeuge, die senkrecht starten. Einige sind schon fast marktreif. Doch wie sieht es mit der Infrastruktur am Boden aus? Walter Jäggi

Das deutsche Luftfahrtunternehmen Volocopter will den städtischen Luftraum mit elektrischen Flugtaxis erobern. So sollen für China 150 Flugtaxis gebaut werden. Foto: PD

Vom Luftverkehr der Zukunft sieht man kühnes Flugzeugdesign, aber wenig zu Pisten und Gepäckbändern. «Flugzeuge sind sexy und interessant, Infrastruktur ist es nicht.» So fasst Duncan Walker das Dilemma zusammen, in dem die Planer für einen innerstädtischen Luftverkehr stecken. Walker ist Chef der Firma Skyports in London und sieht in der Infrastruktur seine Nische für ein kommendes grosses Geschäft.

Die Miniaturflugplätze für den Stadtverkehr sollen «Vertiports» heissen und sich von den Heliports unterscheiden. Viel mehr steht noch nicht fest. Die FAA, die US-Behörde für den Luftverkehr, spricht davon, «in den kommenden Jahren» eine Norm für Vertiports zu entwickeln. Skyports will dafür rasch Standards setzen. In drei bis fünf Jahren, so heisst es, werde der kommerzielle Verkehr aufgenommen. Die europäische Agentur für Flugsicherheit (Easa) hält das für realistisch, unter der Voraussetzung allerdings, dass die Zulassungsverfahren, die Sicherheits- und Lärmvorschriften und die Verkehrsregeln für die neuartigen Flugzeuge angepasst werden.