Bauarbeiten der SBB – Fliegende Fahrleitungen Das Bahngleis zwischen Flamatt und Laupen wird komplett erneuert. Das 64-Millionen-Projekt sei auf gutem Weg, so Projektleiter Matthias Remund. Sheila Matti

Schwere Fracht für den Helikopter: Über eine Tonne wiegen die Masten, die derzeit entlang der Hauptstrasse montiert werden. Foto: Nicole Philipp

Den Helikopter hört man schon von weitem. Von Laupen her kommt er angeflogen, Bäume und Büsche beugen sich unter dem Wind seiner Rotorblätter. An einem Seil zieht er einen langen Pfosten hinter sich durch die Luft: Acht Meter und über eine Tonne misst der Stahlträger. Er ist einer von rund 150, die in den nächsten zwei Tagen montiert werden.