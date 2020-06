Klimaziele für die Schweiz – Fliegen, heizen, Auto fahren – so gross ist die Lücke noch Damit unser Klima nicht kippt, müssen wir alle zurückstecken. Wir zeigen in 6 Grafiken, wie weit der Weg noch ist. Martin Läubli

Sind für rund einen Zehntel der Schweizer CO₂-Emissionen verantwortlich: Reisen per Flugzeug. KEYSTONE

Es war eine grosse Zäsur. Die Corona-Krise hat die politischen und gesellschaftlichen Prioritäten in den letzten drei Monaten verschoben. Der Lockdown der Wirtschaft bedeutet für die meisten Staaten weltweit eine enorme volkswirtschaftliche Hypothek über Jahrzehnte. Nun kehrt in der Schweiz allmählich die Normalität in den Alltag zurück, und mit ihr muss man sich wieder einer Krise stellen, die laut den Klimaforschern die Pandemie bei weitem in den Schatten stellt. Diese Woche wird der Nationalrat darüber entscheiden, welchen Weg er im Klimaschutz einschlagen will. Das sind die Herausforderungen in den nächsten zehn Jahre.