Kleine Springkünstler – Flieg, Eichhörnchen, flieg! Mithilfe von Highspeed-Kameras haben US-Forscher herausgefunden, warum die Nager so gut wie niemals abstürzen. Tina Baier

Nach der Landung ist vor dem Sprung: Eichhörnchen können Fehleinschätzungen sogar im Flug noch korrigieren . Foto: Monika Skolimowska (Keystone)

Eichhörnchen zu beobachten, ist fast so spannend, wie eine Trapeznummer im Zirkus anzuschauen. Die koboldhaften Tiere springen in schwindelerregender Höhe von Baum zu Baum, überwinden Abstände von mehreren Metern und landen sicher auf schwankenden Ästen. Alles passiert in rasender Geschwindigkeit, trotzdem kommt es so gut wie nie vor, dass eines der Tiere abstürzt. Wie schaffen die etwa 20 Zentimeter grossen Nager das?

Ein Team um Nathaniel Hunt von der University of California in Berkeley hat jetzt herausgefunden, dass Eichhörnchen vor jedem Sprung die Stabilität ihres Start-Astes und die Entfernung zum Ziel abchecken, um die optimale Absprungposition zu finden. Für ihre Studie, die gerade im Wissenschaftsjournal «Science» erschienen ist, baute das Team aus Biologen, Biomechanikern und Psychologen eine Art Outdoor-Parcours auf dem Campus der Universität auf. Dann trainierten die Forscher wilde Eichhörnchen, die in der Nähe leben, mithilfe von Erdnüssen darauf, ihre Akrobatikkünste zu zeigen. Alles wurde mit Highspeed-Videokameras aufgenommen.