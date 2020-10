Repair-Café im Haslital – Flicken statt wegwerfen Am 17. Oktober reparieren engagierte und talentierte Freiwillige in der Tramhalle Meiringen kaputte Gegenstände.

Im Repair-Café bringen Freiwillige defekte Gegenstände wieder auf Vordermann. Foto: PD

Bereits zum zweiten Mal engagiert sich die Genossenschaft Plattform Haslital am Samstag, 17. Oktober, am

Schweizer Reparaturtag – und zwar mit einem Repair-Café. Dieses findet aufgrund der Corona-Pandemie nicht in der Lokalität der Plattform Haslital, sondern in der Tramhalle in Meiringen statt.

Die Organisatoren, Marco Liechti und Marcel Schwaiger, haben wiederum engagierte Reparateurinnen und Reparateure überzeugen können, die von 10 bis 16 Uhr ehrenamtlich beim Flicken von Gegenständen helfen. Geflickt werden können etwa Elektronik- und Elektrogeräte, Textilien, Holz- und Spielwaren.

Ebenfalls zur Verfügung steht ein 3-D-Drucker, der bei Reparaturen bereits gute Dienste geleistet habe, wie die Organisatoren schreiben. Wer warten muss oder eine kleine Pause einlegen möchte, kann in der Tramhalle einen Kaffee trinken und Kuchen essen. In Kooperation mit dem Förderverein Cinema Meiringen können Interessierte an besagtem Samstag um 17 Uhr den Film «Walden» schauen.

Der Reparaturtag ist eine Initiative der Stiftung Konsumentenschutz und findet dieses Jahr

zum fünften Mal statt. Ein wichtiger Aspekt der Repair-Cafés ist die Nachhaltigkeit: Was wieder

funktioniert, wird weiterhin gebraucht und landet nicht im Abfall. So lassen sich Ressourcen und auch

Geld sparen.

pd