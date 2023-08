So bunt ist das Oberland – Flexitarier im Sumpf Das Alpenfett ist bei seiner Ernährung nicht gerade wählerisch. Viel wichtiger ist ihm ein heller und feuchter Standort. Sibylle Hunziker

Das Alpenfett, auf Latein: Pinguicula alpina. Foto: Sibylle Hunziker

Pinguicula alpina: Der «alpine» Teil meines Namens Pinguicula alpina stimmt insofern, als wir bis ganz oben auf den Bergen vorkommen können. Aber manche wachsen auch weiter unten in kalkreichen Quellfluren oder an anderen steinigen, oft feuchten Plätzchen. Hauptsache, karg. Denn wir sind klein und haben gern Licht – da kommen uns Moose und andere langsam wachsende Winzlinge als Nachbarn gerade recht, die machen nicht mal unseren flach am Boden anliegenden Blattrosetten Schatten.