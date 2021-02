Skigebiete vor den Skiferien – Flexibilität bedeutet in diesen Tagen alles Immerhin: Im Oberland darf Wintersport stattfinden. Doch die grossen Destinationen kämpfen mit nicht minder grossen Herausforderungen. Dazu passt das aktuelle Wetter. Hans Peter Roth

Jungfrau Region: Wintersport trotz abgesagter Rennen

Die Willkommenstafel von Wengen steht am Rand des WAB-Bahntrassees. Foto: Bruno Petroni

André Wellig blickt auf schwierige Wochen in Wengen zurück. Im Zuge der Absage der Lauberhornrennen seien «viele Falschmeldungen im Zusammenhang mit den Covid-Fallzahlen» verbreitet worden, sagt der Marketingverantwortliche der Jungfrau Region Tourismus AG: «Das Image ist für diese Wintersaison in Wengen empfindlich beschädigt.» Massive Stornierungen bereits gebuchter Wintersportferien trieben «die ohnehin gebeutelten Hotels an den Rand des finanziellen Abgrunds».

Dabei würden aktuelle Testergebnisse belegen, dass Wintersport in Wengen unter denselben Rahmenbedingungen möglich sei wie in anderen Schweizer Bergorten. Nun lanciert die Jungfrau Region in enger Abstimmung mit Wengen Tourismus und der lokalen Hotellerie eine Solidaritätskampagne. Zum einen, um «die Falschinformation zu beenden» und klarzustellen: «Wengen ist sicher!» Zum anderen wollten die Tourismusbetreiber auch einen «positiven Akzent setzen gegenüber grundsätzlichen Bedenken, Wintersportferien zu buchen», so Wellig.