Loubegaffer – Fleissige Berner und Work-Wine-Balance Wenn Beizer ihre Wände streichen, Gitärreler anstatt auf Bühnen neben dem Sandkasten spielen und Kabarettistinnen Witze über Alkohol reissen – das haben die Loubegaffer diese Woche zu berichten. Die Loubegaffer

Das einzig Gute des Lockdown ist, dass die To-do-Liste noch nie so abgearbeitet wie in diesen Tagen war. So ergeht es auch Markus Schneider, Wirt in der Haberbüni im Liebefeld. Etwas überrumpelt von der plötzlichen Wiedereröffnung musste er sein anvisiertes Praktikum in einer Käserei absagen, wie er den Loubegaffern erzählte. Dafür hat auch er seine To-do-Liste brav abgearbeitet. Und sogar die Aufgabe «Wände neu streichen» abhaken können. Und war erleichtert, weil er wusste: Es ist das letzte Mal. Bröckelt die Farbe das nächste Mal, dann wähnt sich der 59-Jährige in Pension.

Als harter Arbeiter bezeichnet sich auch Nils Burri, der Singer-Songwriter aus Frutigen. Burri spielt pro Jahr 120 Konzerte. Auch die Corona-Krise hielt ihn nicht vom Arbeiten ab. Er stellte kurzerhand eine Anlage neben dem Sandkasten und dem «Ritiplampi» auf und musizierte für eine Nachbarschaft in Steffisburg. Seit vergangener Woche ist er auf Tour mit der Berner Schlangenfrau Nina Burri. Die beiden sind übrigens nicht verwandt und werden sich bei ihren Auftritten an Abstände halten.

Zu Beginn des Konzerts spricht Burri darüber, dass man in dieser Zeit mehr Alkohol trinken würde als üblich. Das twitterte kürzlich auch Kabarettistin Lisa Catena. In normalen Zeiten spricht man von der Work-Life-Balance, im Lockdown sei es eher die Work-Wine-Balance. Der Tweet fand Anklang und erntete 130 Likes. Nicht nur bei diesem Spruch bewies die Thunerin in der Corona-Krise Witz. Drei Beispiele: