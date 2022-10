Mit sieben Jahren kam Judith Wemmer nach Langnau am Albis. Nachdem sie an der ETH in Lebensmittelverfahrenstechnik doktoriert hatte, kam die gebürtige Deutsche Anfang 2020 in die Geschäftsleitung des Schweizer Start-ups Planted. Dort leitet sie die Produktentwicklung des ETH-Spin-offs. Heute lebt die 31-Jährige mit ihrem Mann in Zürich.