Wegen geschlossenen Restaurants – Fleisch boomte über die Festtage Weil die Leute über Weihnachten und Neujahr zu Hause blieben, kauften sie mehr Fleisch. Vier Emmentaler Metzger erzählen, wie sie die letzten Wochen des Jahres erlebt haben. Pia Scheidegger

Traditionelle Weihnachtsessen sind auch heute noch stark von Fleisch geprägt. Symbolbild: Dominique Meienberg

Fondue chinoise, Rollschinken, Filet im Teig: Fleisch steht bei den meisten traditionellen Festtagsessen im Mittelpunkt. Doch 2020 war nicht das Jahr der Feste. Die grossen Firmenessen und Familienfeiern über Weihnachten und Neujahr blieben aus. Weniger wurde deshalb aber nicht konsumiert, im Gegenteil.

Normalerweise nimmt Rolf Krieg in seiner Metzgerei in Lyssach vor den Festtagen grosse Bestellungen entgegen. Wie ein Fondue chinoise für 10 bis 20 Personen zum Beispiel. Oder manchmal auch einfach einen riesigen Hinterschinken. 2020 war alles etwas anders. «Da die Leute im kleinen Kreis gefeiert haben, kamen auch nur kleinere Bestellungen rein», sagt Krieg. Dafür aber umso mehr. Schlussendlich verkaufte der Metzger über die ganzen Festtage 60 Prozent mehr Fleisch als 2019. «Weil viele am 31. Dezember auswärts essen gehen, ist der Silvester für uns eigentlich immer weniger gewinnbringend als Weihnachten», so Krieg. Da die Restaurants wegen Corona aber geschlossen waren, sei mehr zu Hause gekocht worden.