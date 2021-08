Gähnende Leere – Flaute im Berner Ticketverkauf Die Comedystars Ursus & Nadeschkin blieben auf ihren Tickets sitzen und sagen die Berner Shows ab. Das droht auch anderen Events. Und wieso bleibt das Wankdorf halb leer? Michael Feller , Claudia Salzmann

Von 1400 Tickets für die beiden Shows von Ursus & Nadeschkin im Berner Theater National waren nur 30 verkauft worden. (Archivbild) Foto: Keystone/Peter Schneider

Einen Monat vor ihren Auftritten war das Desaster nicht mehr abzuwenden. Von den insgesamt 1400 Tickets für die zwei Shows im Berner Theater National waren gerade mal 30 verkauft worden. Ursus & Nadeschkin sagten die Vorstellungen ab. «Wir haben so etwas in den 34 Jahren, in denen wir im Duo auftreten, noch nie erlebt», sagt Nadia Sieger, die zusammen mit Urs Wehrli das Duo bildet.

Ursus & Nadeschkin sind Superstars der Comedyszene. Ein vermeintlich sicherer Wert. Dass es nicht ganz einfach ist, nach den Kultur-Lockdowns die Leute wieder in die Häuser zu locken, ist hinlänglich bekannt. Was aber, wenn jetzt nicht einmal mehr grosse Namen ziehen? Eine Umfrage bei Veranstaltern zeigt: Die Sache ist – wie bei vielen Dingen dieser Tage – kompliziert.