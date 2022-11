Oscar-Preisträgerin gestorben – «Flashdance»-Sängerin Irene Cara 63-jährig verstorben Mit den Hits «Fame» und «Flashdance ... What a Feeling» wurde sie bekannt, das zweite Lied nahm sie mit DJ Bobo neu auf. Jetzt ist die Künstlerin in Florida gestorben.

Irene Cara backstage während den Grammy Awards 1984 in Los Angeles. Foto: Bob Riha (Getty Images)

Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin Irene Cara ist tot. Die Interpretin der 1980er-Jahre-Hits «Fame» und «Flashdance ... What a Feeling» starb laut ihrer Agentin in ihrem Zuhause in Florida. Die Todesursache sei noch unbekannt und werde später veröffentlicht, hiess es in einer am Freitagabend (Ortszeit) veröffentlichten Mitteilung von Agentin Judith Moose auf der Webseite der Künstlerin und in US-Medien. Die Familie bitte derzeit um Privatsphäre, schrieb Moose und nannte Cara eine «wunderbar gesegnete Seele, deren Vermächtnis für immer in ihrer Musik und ihren Filmen weiterleben wird». Cara wurde 63 Jahre alt.

Die Künstlerin wurde 1959 in der New Yorker Bronx geboren und trat schon früh im US-Fernsehen und im Theater auf. Nach ersten kleineren Erfolgen mit «Sparkle – Der Weg zum Star» und in der Miniserie «Roots» gelang ihr 1980 mit der Hauptrolle der Coco in «Fame» und als Sängerin des oscarprämierten Titelsongs der Durchbruch.

Für den zusammen mit dem Italo-Disco-Produzenten Giorgio Moroder und Keith Forsey geschriebenen Hit «What a Feeling» aus dem Musik- und Tanzfilm «Flashdance» gewann sie neben einem Oscar auch einen Golden Globe und einen Grammy Award. Danach gelangen ihre keine grösseren Hits mehr, 2001 schaffte es aber eine Neuaufnahme mit DJ Bobo in die deutschen Charts.

Thomas Gottschalk bedankt sich nach dem Auftritt am im Januar 2001 bei DJ Bobo und Irene Cara. Die beiden Musiker stellten ihre neue Single «What A Feeling» vor. Foto: Ingo Wagner (Keystone)

SDA/oli

Fehler gefunden?Jetzt melden.