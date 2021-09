Ausflugstipp – Flaneurs Wahl: Meikirch–Downtown Ein Spaziergang von Meikirch in die Stadt Bern ist genau das Richtige für all jene, denen es beim Wort Wandern kalt den Rücken runterläuft. Martin Burkhalter

Die Stadt schimmert in der Ferne. Fotos: Martin Burkhalter

Wenn Sie auch finden, dass in den Wörtern Wandern und Wanderer mit dieser scharfen Betonung auf dem «r» schon viel zu viel Anstrengung und Ambition mitschwingt, dann haben wir hier den perfekten Ausflugstipp für Sie: der zweieinhalbstündige Spaziergang von Meikirch nach Bern. Vom Land in die Stadt – eine abwechslungsreiche Promenade für den gediegenen Flaneur.

Meikirch liegt am südlichen Hang des Frienisbergs, zählt rund 2400 Einwohner und ist ein malerisches Dörfchen mit ländlichem Charme. Und das Wichtigste: Meikirch ist wunderbar mit dem Postauto erreichbar. Die Linien 104 und 105 fahren alle 30 Minuten ab Bahnhof Bern. Die Fahrt dauert 20 Minuten.

Immer wieder geht der Blick weit.

In J. R. R. Tolkiens «Herr der Ringe» sagt ein sprechender Baum, ein sogenannter Ent, sinngemäss, dass immer wenn er in Richtung Süden gehe, es sich anfühle, als gehe er bergab. Das Wunderbare an dieser Route ist, dass Meikirch nicht nur rund 100 Meter höher liegt als die Stadt Bern, sondern sich auch rund 10 Kilometer nordwestlich davon befindet. Das heisst: Es fühlt sich also nicht nur so an – es geht tatsächlich stets bergab in Richtung Süden.

In Meikirch steht die Kirche noch mitten im Dorf. Und dort nimmt der Spaziergang seinen Anfang: bei der Haltestelle Käserei. Das gelbe Schild mit Wanderwegen weist den Weg nach Bern. Es ist schlicht unmöglich, sich zu verlaufen.

Als Erstes geht es in Meikirch das Postgässli hinab in Richtung Waldstück, dann den Chräbsbach und den Waldrand entlang, vorbei an Wiesen und Maisfeldern und Kühen. Das Emd duftet köstlich. Kurz kommt einem Jean-Jacques Rousseau in den Sinn: «Der Blick über ein freies Feld wecke den Kunstfleiss, der Wald fördert die Kontemplation, eine Wiese Zufriedenheit» schrieb er im Essay «Träumereien eines einsamen Spaziergängers» anno 1782. Wie recht er hat.

Allerhand Tiere begegnen einem unterwegs.

Weiter gehts über die Weissensteinstrasse durch den Wald hindurch. Wieder im grellen Sonnenlicht führt sie an Höfen vorbei, hier grasen Pferde, da fläzen Kühe. Ab und zu surrt ein Rentner auf einem E-Bike vorbei.

Und schon sind wieder erste Ausläufer eines Dorfes zu sehen. Vor Uettligen trifft schrecklich schöne Einfamilienhaus-Architektur auf malerische Landschaft. Das schreiend blaue Haus am Dorfrand wird man so schnell nicht wieder vergessen!

In Uettligen gibt es die Möglichkeit, die trockene Kehle mit kühlem Weisswein zu befeuchten. Der Gasthof Linde hat auch bereits Wild im Angebot. Die Confiserie Zingg zwei Häuser weiter hätte sonst auch sündhaft Süsses in der Auslage.

Weiter führt der Spaziergang, vorbei an der Käserei mit dem sprechenden Namen «Chäs & so». Vis-à-vis lockt der Blumenladen Fiorella mit herrlichen Gestecken.

Und wieder geht es hinaus aus dem Dorf. Wieder saftig grüne Hänge, Obstbäume, Kalikokatzen liegen unter Giebeldächern im Schatten. Die Oberdettligenstrasse schlängelt sich jetzt elegant hinunter durch Feld und Wiese. In der Ferne ist die schimmernde Stadt zu erkennen.

Die Oberdettligenstrasse schlängelt sich jetzt elegan t hinunter .

Die Gärten sind umsäumt von Thuja-He cken . Eng und weit wechseln sich ab.

Wer die Region Bern verstehen will, findet hier auf diesem Spaziergang einige wertvolle Eindrücke. Dörfliche Enge und ländliche Weite wechseln sich ab. In den Auffahrten stehen blank geputzte Familienwagen. Die Gärten sind umsäumt von Thuja-Hecken. Kopfsteinpflaster führen von kreativ gestalteten Briefkästen zu hölzernen Wohnungstüren. Und dann öffnen sich dahinter doch wieder fleckige weite Felder, dunstige Hügel, die in der Ferne zu vibrieren scheinen.

Nach einem weiteren kurzen Waldstück geht es in Oberdettigen über den Löhrweg auf die Herrenschwandenstrasse. Hier geht der Blick nochmals weit, aber die Besiedlung wird immer dichter. Aus Land wird nach und nach Stadt.

Auf der Herrenschwandenstrasse geht der Blick noch mal in die Weite, doch nach und nach rückt die Stadt näher.

Und schon geht es etwas steiler bergab, hinein nach Kirchlindach, dann weiter durch Bremgarten und irgendwann hinab an die schöne, grüne Aare.

Und schon hat einen die Stadt wieder.

Martin Burkhalter ist Kulturredaktor und schreibt über Pop-, Rock- und Jazzmusik, über popkulturelle und gesellschaftliche Themen. Am liebsten ist er in Kulturlokalen unterwegs und schreibt auf, was er dort hört und sieht.

