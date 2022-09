Seilers saftiger Schweinebraten – Flæskesteg: Das beste Gericht Dänemarks Geschmeidiges, saftiges Fleisch und eine kunstfertig finalisierte Kruste: Was die Dänen zu Weihnachten kochen, sollten Sie dieses Wochenende in Angriff nehmen. Christian Seiler (Das Magazin)

Foto: Robin Kranz & Volker Hobl

In Dänemark gehört die Zubereitung eines Schweinsbratens zum Weltkulturerbe. Das ist keine Überraschung in einem Land, in dem die Schweinezucht eine so tiefe Tradition hat. In den dänischen Schweinemastbetrieben stehen rund 13 Millionen Schweine, das ist hinter Spanien und Deutschland der dritte Platz in Europa. Im Verhältnis zu Fläche und Bevölkerung ist Dänemark bei der Schweinezucht sogar Europameister.