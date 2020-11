Die Ausgangslage

Die Zahl der Corona-Ansteckungen in der Schweiz steigt noch immer an. Der Bundesrat hat am 18. Oktober erste Massnahmen beschlossen und am 28. Oktober nachgelegt. Clubs wurden geschlossen, die Maskenpflicht erweitert, Veranstaltungen auf 50 Personen begrenzt und eine Sperrstunde ab 23 Uhr eingeführt. Wie sich die zweite Verschärfungsrunde auf die Fallzahlen auswirkt, ist ab nächster Woche sichtbar.

Viele Kantone haben bereits strengere Massnahmen in Kraft. In Schwyz oder Zürich gilt die Maskenpflicht auch für Sekundarschüler, in Uri, Nid- und Obwalden sowie Schwyz liegt die Obergrenze für Veranstaltungen bei 30 Personen.

Neuenburg verhängt ab Donnerstag einen Teil-Lockdown, dann müssen Bars, Restaurants, Museen schliessen, Kulturveranstaltungen sind untersagt. Der Kanton wird dann auch nur noch Risikopersonen auf Covid-19 testen. Auch Genf und das Wallis haben bereits einen Mini-Lockdown verfügt.

In Deutschland, Frankreich, Österreich und anderen europäischen Ländern haben die Regierungen mit einem scharfen Teil-Lockdown für einige Wochen auf die steigenden Corona-Fallzahlen reagiert.