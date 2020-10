Wegen Ungleichbehandlung – Fitness-Verband droht Kanton Bern mit rechtlichen Schritten Die Berner Fitnesscenter sind zu. In den umliegenden Kantonen darf aber noch trainiert werden. Jetzt prüft der Fitness-Verband rechtliche Schritte. Benjamin Lauener UPDATE FOLGT

Der Schweizerische Fitness- und Gesundheits-Center Verband will, dass die Center wieder öffnen dürfen. Von der angekündigten Demo vom Samstag distanziert man sich aber. Foto: Gaetan Bally/Keystone

Der Schweizerische Fitness- und Gesundheits-Center Verband (SFGV) handelt. Seit einer Woche dürfen die Fitnesscenter im Kanton Bern nicht mehr geöffnet sein, in anderen Kantonen aber schon. Das findet der Verband – gelinde gesagt – ungerecht. Jetzt will der SFGV beim Kanton Bern Beschwerde einreichen und eine mittels einer superprovisorischen Verfügung eine Bewilligung verlangen, damit die Fitnesscenter wieder öffnen dürfen. Ähnliche Schritte erwägt der SFGV in den Kantonen Neuenburg und Wallis.

Verbandspräsident Claude Ammann sagt auf Anfrage: «Es ist für uns unverständlich, dass unsere Betriebe in Bern, die sich an unser Schutzkonzept gehalten haben, nun schliessen müssen.» Nachweislich sei keine einzige Viruserkrankung aus einem Fitnesscenter-Besuch resultiert. «Als Belohnung für die Investitionen ins Schutzkonzept mussten die Fitnesscentern nun schliessen.» Wie der Verband in einer Medienmitteilung von Donnerstag schreibt, wurde das Schutzkonzept kürzlich vom ehemaligen BAG-Mitarbeiter Daniel Koch geprüft und für gut befunden.