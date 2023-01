Sport für Faule – Fitness im Bett – aber nicht (nur), was Sie denken Schaffen Sie es kaum, sich für Sport aufzuraffen, möchten aber trotzdem einen strafferen Körper? Dann bleiben Sie fürs Training einfach liegen. Denise Jeitziner

Zu wenig Motivation? Für eine Runde Matratzenfitness kann man sich leichter überwinden. Foto: Getty Images/EyeEm

Natürlich könnte man auch mit Sex in den Tag oder in die Nacht starten und damit etwas für seine Fitness tun. Aber Sport auf der Matratze lohnt sich auch ohne Sparringspartner – vor allem für Extra-Faule. Bei Instagram, Youtube oder Tiktok finden sich zig Kurzprogramme, die knackigere Beine, definiertere Arme, einen gestärkten Rumpf oder mehr Beweglichkeit versprechen. Das Beste: Man muss dafür nicht einmal aufstehen. Wir haben einige ausprobiert und die besten Übungen herausgepickt.

Was sind die Vorteile von Matratzenfitness?

Wer Mühe hat, sich fürs Sporttreiben zu motivieren, sollte die Hürden möglichst tief halten. Nichts ist einfacher, als wenn man sein Training vom Bett aus erledigen kann. Es reicht, seinen Wecker zehn Minuten früher zu stellen oder auf eine Runde Schlummern zu verzichten oder alternativ am Abend etwas früher ins Schlafzimmer zu gehen. Die Matratze als Trainingsunterlage bietet einen zusätzlichen Vorteil: Weil sie ein wenig nachgibt, werden stabilisierende Muskeln bei den Kräftigungsübungen gleich mittrainiert.

Ist Sport am Morgen und Abend überhaupt gesund?

Wer sich bis kurz vor der Schlafenszeit zu stark verausgabt, könnte Mühe beim Einschlafen haben und so seine Schlafdauer verkürzen. Hingegen kann moderater Sport am Abend die Schlafqualität positiv beeinflussen und etwa für längere Tiefschlafphasen sorgen, in denen sich der Körper besser erholen kann. Zu diesem Schluss kam die ETH Zürich, nachdem sie 23 Studien zum Thema analysiert hatte (mehr zum Thema Schlaf und Training gibt es hier).

Gegen Sport am Morgen spricht ebenfalls nichts. In Studien stellte sich etwa heraus, dass man sich wacher und konzentrierter fühlt, wenn man den Tag mit Bewegung beginnt. Zudem kann morgendliches Training den Blutdruck senken und ebenfalls helfen, abends besser und tiefer zu schlafen.

Wer sich mit Sport aber nicht nur fitter fühlen, sondern zudem möglichst effizient abnehmen möchte, sollte idealerweise auf den Vormittag setzen, weil die Fettverbrennung dann etwas stärker ist (mehr dazu gibt es hier zu lesen).

Starten im Halbschlaf

Wer sich nach dem Aufwachen erst mal gerädert fühlt, kann sich schon mit ein paar wenigen Streck- und Dehnübungen geschmeidiger und wacher fühlen. Die Muskeln und Faszien werden elastischer und besser durchblutet. Das Programm eignet sich aber genauso für den Abend.

Erste Übung: Sich so richtig durchstrecken. Foto: Getty Images

Legen Sie sich auf den Rücken und strecken Sie sich ausgiebig. Machen Sie sich möglichst lang von den Finger- bis zu den Zehenspitzen. Wippen Sie im Liegen abwechselnd mit den Füssen: Ziehen Sie dafür die Zehenspitzen Richtung Schienbein und strecken die Füsse dann wieder wie eine Ballerina. Diese Übung aktiviert die Venenpumpe und regt den Blutkreislauf an. Ziehen Sie Ihre Knie im Liegen zur Brust und umschliessen Sie sie mit den Armen. Kreisen Sie ein paar Mal in die eine Richtung und dann in die andere. Das entspannt den unteren Rücken. Stellen Sie nun beide Füsse etwas unterhalb des Gesässes auf. Strecken Sie Ihre Arme links und rechts aus. Kippen Sie nun beide Beine auf die rechte Seite bis zur Matratze, drehen Sie den Kopf in die entgegengesetzte Richtung und halten Sie die Dehnung im unteren Rücken für 30 Sekunden. Führen Sie die Beide wieder zurück in die Ausgangsposition und kippen Sie sie auf die linke Seite bis zur Matratze, während Sie den Kopf nach rechts drehen. Halten Sie die Dehnung für 30 Sekunden. Setzen Sie sich auf Ihre Fersen und senken Sie Ihren Oberkörper zu den Oberschenkeln. Die Arme sind nach vorne gestreckt und liegen entspannt auf der Matratze. 60 Sekunden halten.

Alternativ können Sie zum Starten auch diesem Morgenroutine-Video folgen.

Noch mehr Dehnübungen im Bett gibt es in diesem Instagram-Video.

Stufe 2: In Schwung kommen und stärken

Virtuelles Velofahren auf dem Rücken: Das kurbelt den Kreislauf an. Foto: Getty Images/EyeEm

Für den Kreislauf: Legen Sie sich auf den Rücken und heben Sie die Beine so an, dass zwischen Becken und Oberschenkel ein 90-Grad-Winkel entsteht. Beginnen Sie nun mit virtuellem Velofahren – mindestens 60 Sekunden lang. Für den starken Rumpf: Nehmen Sie dieselbe Ausgangsposition wie in Punkt 1 ein und spannen Sie die Bauchmuskulatur an. Strecken Sie nun abwechselnd ein Bein nach vorne aus, während das andere im rechten Winkel bleibt. Das ausgestreckte Bein berührt die Matratze nicht. Ziehen Sie es zurück in die Ausgangsposition und strecken Sie gleichzeitig das andere Bein nach vorne. Wiederholen Sie dies 30 bis 60 Sekunden lang; je langsamer, desto intensiver ist es für die Muskeln. Für das Gesäss: Stellen Sie die Füsse im Liegen hüftbreit nebeneinander auf, die Arme liegen neben dem Körper auf der Matratze. Drücken Sie nun das Becken langsam, also Wirbel für Wirbel nach oben, bis der Oberkörper und die Oberschenkel eine Linie bilden. Zehn Sekunden halten und wieder langsam senken. Insgesamt zehnmal wiederholen. Für straffe Oberschenkel: Legen Sie sich auf die rechte Seite und stützen Sie Ihren Kopf mit dem rechten Arm ab. Das rechte Bein bleibt gestreckt, das linke Bein legen Sie gebeugt über das rechte – den linken Fuss stellen Sie dabei etwa auf der Höhe des rechten Knies auf. Das rechte Bein ist gestreckt und bildet eine Verlängerung des Oberkörpers. Ziehen Sie die Fussspitzen an und heben Sie das rechte Bein kraftvoll vom Boden ab. Kurz halten und wieder senken. Dies kräftigt die Innenseite des rechten Oberschenkels. Nach 15 Wiederholungen drehen Sie sich auf die linke Seite, stellen das rechte, gebeugte Bein über das linke und wiederholen die Übung 15 Mal. Für Arme, Brustmuskeln und Schultern: Liegestützen wären hierfür ideal. Weil diese auf der schwabbeligen Matratze schwieriger auszuführen sind, können Sie auf halbe Liegestützen setzen. Legen Sie sich auf den Bauch und platzieren Sie die Hände links und rechts der Schultern auf die Matratze. Spannen Sie die Bauchmuskeln an und drücken Sie sich mit den Händen von der Matratze ab. Die Knie bleiben auf der Matratze, der Oberkörper, die Hüfte und die Oberschenkel bilden eine Linie. Senken Sie sich wieder, ohne die Matratze zu berühren. Zehn Wiederholungen. Für (fast) alles: Der Unterarmstütz alias Planke ist schon auf dem Boden eine Herausforderung, dafür umso effektiver für alle möglichen Muskeln. Gehen Sie in den Vierfüsslerstand. Legen Sie die angewinkelten Unterarme auf die Matratze, die Ellbogen liegen genau unter den Schultern. Spannen Sie die Bauch- und Rumpfmuskeln an, strecken Sie die Beine nach hinten und stellen die Füsse nebeneinander auf. Ihr ganzer Körper bildet von Kopf über die Schultern und Hüfte bis zu den Fersen eine Linie wie ein gerades Brett. 30 bis 60 Sekunden in dieser Position bleiben. Für kräftige Beine: Setzen Sie sich auf die Bettkante und stellen Sie die Füsse so auf den Boden, dass die Unter- und Oberschenkel einen rechten Winkel bilden. Nun stehen Sie langsam auf und setzen sich danach (beinahe) wieder ab: Ihr Po soll die Matratze nur kurz antippen, bevor Sie wieder aufstehen. 12 bis 15 Wiederholungen. Für definierte Oberarme: Setzen Sie sich auf die Bettkante und strecken Sie die Beine so weit aus, dass nur die Fersen den Boden berühren. Die Hände sind links und rechts der Hüfte auf der Matratze. Rutschen Sie mit dem Becken die Bettkante entlang nach unten und drücken Sie sich mit den Armen und Schultern wieder hoch. Zehn Wiederholungen.

Stärkt die Oberarme und Schultern und lässt sich an der Bettkante erledigen. Foto: Getty Images/iStockphoto

Und was ist nun mit dem Sex?

Die Schauspielerin Kate Hudson wirkte ganz begeistert, als ihre Abnehm- und Fitness-App des Vertrauens – WW, ehemals Weight Watchers – eine neue Funktion aufschaltete und Sex als offizielle Sportart ins Programm aufnahm. Dass man damit, je nach Engagement, Kalorien verbrennen kann, ist naheliegend. Wie viele es genau sind, versuchte ein kanadisches Forscherteam in einer Studie mit 21 homosexuellen Paaren zwischen 18 und 35 Jahren herauszufinden.

Diese taten es im Schnitt 24,7 Minuten lang. Dabei verbrannten die Frauen im Schnitt 3,1 Kalorien pro Minute und die Männer 4,2 Kalorien. Damit kann der Matratzensport bei weitem nicht mit Joggen mithalten: Nur halb so viele Kalorien werden dabei verbrannt. Aber besser als nichts! Hauptsache, es macht Spass.

Denise Jeitziner ist Redaktorin im Ressort Leben und Teil des Newsletter-Teams von «Der Morgen». Vor dem Einstieg in den Journalismus hat sie Rechtswissenschaften studiert und weder das eine noch das andere je bereut. Mehr Infos

