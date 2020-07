Einsatz im Diemtigtal – Fitness-Freaks sanierten den Grimmimutzweg Freiwillige besserten den Grimmimutzweg im Diemtigtal aus. Sie bedankten sich damit für Unterstützung, die sie für das Fitnesscenter erhalten hatten. Margrit Kunz

Beim Hexenflug bringen Peter Tanner, Ernst-Peter Erb und Willi Tanner (v.l.) die morschen Stämme weg und ersetzen sie durch neue. Foto: Margrit Kunz

Gut 20 Helfer trafen sich am Samstagmorgen beim Eingang des Grimmimutzwegs. In vier Gruppen nahmen sie an verschiedenen Orten sofort die Arbeit auf. So traf man eine grössere Gruppe beim unteren Brätliplatz an. Dort besserte sie unter der Leitung von Zimmermann Paul Stucki das Brüggli aus, ersetzte Balken und erneuerte das Geländer.