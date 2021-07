Abschlussfeier in Thun – Fit für die Zukunft 51 junge Berufsleute aus der Baubranche konnten das eidgenössische Fähigkeitszeugnis EFZ entgegennehmen. Hans Kopp

Die Diplomfeier konnte heuer wieder physisch stattfinden. Foto: Hans Kopp

«So viele Leute habe ich schon lange nicht mehr gesehen», sagte Kurt Wyss, Präsident des Berufsbildnerverbands 3bo, am Freitagabend bei der Begrüssung zur Diplomfeier der Zeichnerinnen und Zeichner Fachrichtung Architektur (ZFA) und Ingenieurbau (ZFI) in der Westhalle in Thun. Er freute sich, dass der Anlass nun wieder in einem würdigen Rahmen durchgeführt werden konnte. Letztes Jahr war er der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.

Eine Berufslehre sei eine gute Sache, damit sei die richtige Tastatur gefunden, zeigte Wyss sich überzeugt. «Mit dem Lehrabschluss stehen Sie am Start einer viel versprechenden Zukunft», gab er den erfolgreichen jungen Leuten mit auf den Weg. Er riet ihnen, mit Herzblut das zu machen, was ihnen zusage und dabei die Weiterbildung nicht zu vergessen.