Umweltskandal beim Blausee – Fischsterben im Blausee könnte Fall für Tierschutz werden Wer Gewässer verschmutzt und so Fische vergiftet, kann wegen eines Tierschutzdeliktes verurteilt werden. Das hält die Kantonsregierung fest. Julian Witschi

In der Fischzucht beim Blausee sind mehrfach Tausende Forellen verendet. Schwermetalle und Umweltgifte wurden in den Kadavern und im Wasser gefunden. Foto: Blausee AG

Das Fischsterben im Blausee wird womöglich auch zum Fall für den Tierschutz. Grundsätzlich könnten Verursacher von Gewässerverschmutzungen, bei denen Fische zu Schaden kommen, wegen Verstosses gegen Tierschutzgesetze verurteilt werden. Das schreibt der Regierungsrat zu einer Interpellation von Grossrat Casimir von Arx (GLP, Schliern). Allerdings müsse ein kausaler Zusammenhang zwischen Fischsterben und Gewässerverschmutzung bewiesen werden.

In der Fischzucht Blausee sind mehrfach Tausende Forellen verendet. Weil in der nahegelegenen Kiesgrube teilweise giftiger Gleisaushub und weiteres kontaminiertes Material deponiert wurden, vermuten die Verantwortlichen der Blausee AG, dass von dort Giftstoffe via Grundwasser in die Fischzucht gelangt sind. Dagegen weisen die Grubenbetreiber des Vigier-Konzerns die Vorwürfe zurück. Eine strafrechtliche Untersuchung läuft.