Furcht vor Partyzeile – Fischer wehren sich gegen Stadt-Pläne beim Egelsee Die Stadt will beim Egelsee einen Park und eine Schule bauen. Dem Angelfischer-Verein Bern passt das gar nicht. Es ist nicht der erste Zwist um den kleinen See.

Anwohner möchten den einzigen natürlichen Kleinsee auf Berner Stadtboden und das weitgehend unverbaute Wysslochtäli mit ihren Naturwerten erhalten. Foto: Susanne Keller

Der Angelfischer-Verein Bern hat Einsprache erhoben gegen die Pläne der Stadt Bern im Gebiet Egelsee/Wyssloch einen Park und darin eingebettet eine Schule zu errichten.

Dass die Stadt mehr Schulraum schaffen will, befürwortet der Verein generell, wie er in einer Mitteilung vom Montag schreibt. Die Zonenplanänderung mit Anpassung der Bauordnung lehnt er aber ab, weil damit «ein einmaliges Biotop im Wysslochtäli» zerstört würde.

Der Verein macht geltend, dass die Vorlage teilweise nicht der gesetzlichen Umsetzung des eidgenössischen Gewässerschutzgesetzes und dem kantonalen Wasserbaugesetz entspreche. Zudem sei das Vorhaben nicht vereinbar mit einem bestehenden Dienstbarkeitsvertrag.

Streit um die kleine Oase in der Stadt

Das Gebiet Egelsee/Wyssloch ist ein beliebtes Naherholungsgebiet im Osten der Stadt Bern. Anwohner möchten den einzigen natürlichen Kleinsee auf Berner Stadtboden und das weitgehend unverbaute Wysslochtäli mit ihren Naturwerten erhalten. Auch der Angelfischer-Verein Bern möchte dies.

Weiter befürchten die Anwohner, dass am Egelsee eine Partyzeile entsteht, weil die Stadt an der Idee eines Cafés mit Take Away festhält. In den vergangenen Jahren sorgte ein vorerst temporäres Café am Egelsee für Juristenfutter.

