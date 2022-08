Revitalisierung im Diemtigtal – Fischer haben Lebensraum geschaffen Vier Organisationen und 43 Helfende renaturierten voller Elan den Channenbach im Diemtigtal. Sie schufen Lebensraum für Wald-, Baum- und Wasserbewohner. Heidy Mumenthaler

Zur Revitalisierung des Channenbachs im Diemtigtal wurde viel Sediment aus dem Gewässer entfernt und mit Flusskies ersetzt. Foto: Heidy Mumenthaler

Mit Derfischereiverein.ch, Highland Fishing sowie dem Fischereiverein Spiez und Umgebung renaturierten gleich drei Fischereivereine aus dem Oberland gemeinsam mit dem Fischereiinspektorat (FI) und dem WWF den Channenbach in der Gemeinde Schwenden im Diemtigtal. Auch Jungjäger, die Hegestunden abarbeiteten, legten kräftig Hand an. «Bereits im Frühsommer renaturierten wir gemeinsam das Heustrichgräbli bei Reichenbach als Lebensraum für Bach- und Flusskrebse erfolgreich», berichtet Bruno Horisberger, Präsident von Derfischereiverein.ch, und ergänzt: «Das Projekt am Channenbach musste jedoch anders angegangen werden.»