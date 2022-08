Ausbildung im Diemtigtal – Fischen lernen im Naturpark Seit diesem Sommer bietet der Naturpark eine theoretische und praktische Fischerei-Ausbildung an. Am Wochenende startet der letzte Kurs für diese Saison.

Fischen im Naturpark Diemtigtal: Das Ausbildungsprogramm ist vielseitig. Theoretische Blöcke wechseln sich mit praktischen Übungen an See und Bach ab. Foto: PD

Welche Lebewesen sind in und an den Gewässern zu Hause, und auf was muss man achten, damit nachhaltige Fischbestände in einem Gewässer erhalten werden können? Was ist der Unterschied zwischen Grundfischen, Spinnfischen und Zapfenfischen? Seit diesem Sommer gibt es im Naturpark Diemtigtal die Möglichkeit, sich Wissen rund um die Fischerei anzueignen und den Sachkundenachweis Fischerei zu erlangen.

Theorie und Praxis werden bei den Kursen laut einer Mitteilung des Naturparks kombiniert, und die Teilnehmenden lernen in zwei erlebnisreichen Tagen an den Diemtigtaler Gewässern das «rücksichtsvolle Verhalten zugunsten der Natur und der Lebewesen». Instruktoren aus der Region sollen dabei ihr Wissen weitergeben und alles zeigen, was später zum Erfolg beim Fischen verhilft.

Viele praktische Elemente

Fester Bestandteil der Ausbildung seien laut Mitteilung Inputs über die ökologische Infrastruktur und Beispiele aus dem Naturpark Diemtigtal selbst. So seien Begriffe wie Auengebiet, Migrationskorridor, Ökomorphologie oder Strukturvielfalt nach den zwei Tagen keine Fremdwörter mehr. Ganz praktisch würden die Gerätemontage, das Angelauswerfen, das Knotenmachen, das korrekte Verhalten am Gewässer und die Angelpraxis sowie das Behändigen und Ausnehmen der Fische geübt.

Das richtige Ausnehmen der Fische will gelernt sein. Der Instruktor zeigt es vor, danach sind die Teilnehmenden dran. Foto: PD

Die Angebote «Fischen im Naturpark» sind durch die Zusammenarbeit des Naturparks Diemtigtal mit dem Schweizerischen Kompetenzzentrum für Fischerei, dem Fischereiverein Spiez, der Pachtvereinigung Spiez und dem Gasthaus Bergli entstanden. Vor Ort wird sowohl ein touristischer Mehrwert geschaffen als auch gleichzeitig eine Sensibilisierung zur Umwelt erreicht.

Umweltaspekte bisher «vernachlässigt»

«Die theoretische Ausbildung zur Ausübung der Fischerei ist grundsätzlich längst etabliert. Jedoch ist sie leider von der Praxis getrennt und vernachlässigt bei den Ausbildungszielen weitgehend die Umweltkomplexität und die ökologischen Funktionen, welche notwendig sind, um überhaupt nachhaltige Fischbestände in einem Gewässer zu erhalten», schreiben die Verantwortlichen. Mit den vorliegenden Angeboten werde diese Lücke behoben und eine vollwertige Ausbildung zur Erlangung des Sachkundenachweises Fischerei ermöglicht.

Zwischendurch erfolgen immer mal wieder kurze theoretische Blöcke. Foto: PD

Am Freitag und Samstag, 19./20. August, findet der letzte Kurs dieses Sommers statt. Danach folgt bereits die Vorbereitung für die nächste Saison.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.