Skiweltcup-Rennen im Oberland – FIS gibt grünes Licht für Adelboden und Wengen Aufatmen bei den Weltcup-Fans im Oberland: Die Rennen in Adelboden und Wengen können nach erfolgter Pistenkontrolle stattfinden. Claudius Jezella

Mitarbeiter des Internationalen Skiverbands (FIS) bei der Schneekontrolle am Freitag im Zielhang in Adelboden. Foto: PD

Auf diese Nachricht haben zahlreiche Weltcup-Fans mit Bangen gewartet. Am Freitagnachmittag schliesslich kamen die Mitteilungen aus Adelboden und Wengen: Der Internationale Skiverband (FIS) bestätigte die Austragung des Audi FIS Ski Weltcups in Adelboden vom 7. und 8. Januar und der Lauberhornrennen in Wengen eine Woche später, 13. bis 15. Januar.