Skiweltcup in Adelboden – FIS gibt grünes Licht für Adelboden Der Internationale Skiverband (FIS) führte am Chuenisbärgli die offizielle Schneekontrolle durch – und gibt grünes Licht für die Rennen vom 8. und 9. Januar.

Die FIS- und OK-Verantwortlichen bei der Kontrolle des Zielhangs in Adelboden. Foto: PD

Der Internationale Skiverband (FIS) bestätigte am Donnerstag, 30. Dezember, die Austragung des Audi-FIS-Ski-Weltcups Adelboden vom 8. und 9. Januar 2022. Am Rennwochenende werden wiederum der traditionelle Riesenslalomklassiker sowie ein Slalom durchgeführt, wie die Verantwortlichen in einer Mitteilung schreiben.

Die Zuständigen der FIS hoben die «hervorragenden Arbeiten des Beschneiungsteams der Bergbahnen Adelboden AG sowie der Pistencrew rund um Rennleiter Hans Pieren und Pistenchef Toni Hari hervor», heisst es in der Mitteilung weiter. Der starke Schneefall Anfang Dezember habe die nötige Grundlage gelegt. «Dank dieser konnten die Teams eine solide Unterlage präparieren.»

Piste muss noch härter werden

Das Schweizer Herren-Europacup-Team konnte trotz des warmen Wetters am Montag, 27. Dezember, drei Viertel der Chuenis-Weltcuppiste bereits testen und befahren.

«Mit diesem Regen und den weiteren herausfordernden Wetterverhältnissen der letzten Tage ist die Strecke eigentlich in einem guten Zustand», sagt Rennleiter Hans Pieren. Doch die Piste sei «natürlich jetzt aufgeweicht und noch weit weg von optimal». In den verbleibenden Tagen bis zum Rennwochenende gehe es nun darum, die Piste mit dem Injektionsbalken zu härten, präzisiert Rennleiter Hans Pieren, der 2022 zum letzten Mal für «sein» Chuenisbärgli verantwortlich ist.

3-G und ein Appell an die Solidarität

Die Adelbodner Skitage werden als Zertifikatsanlass durchgeführt. Tagsüber gilt auf dem ganzen Aussengelände 3-G. In allen Innenräumen und sämtlichen Zelten gilt die 2-G-Regelung inklusive Masken- und Sitzpflicht.

Das Abendprogramm vom Freitag, 7., und Samstag, 8. Januar, ist abgesagt. DJ Nelly und Nils Burri sorgen am Samstagabend bis 20 Uhr «open air» für Musik auf dem Eventgelände. Die Organisatoren appellieren zudem an alle Skifans, auch draussen in den Event- und Zuschauersektoren aus Solidarität einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

