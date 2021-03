Skigebiet Jungfrau Region – First-Gebiet bleibt offen, Kleine Scheidegg verlängert Dank der guten Schnee- und Pistenverhältnisse bleiben der Snowpark und die Pisten an der Grindel-Sesselbahn weiterhin offen. Auf der Kleinen Scheidegg sogar bis 18. April.

Dank der guten Schnee- und Pistenverhältnisse im Wintersportgebiet First bleiben der Snowpark und die Pisten an der Grindel-Sesselbahn weiterhin offen. Foto: PD

Der Snowpark mit Sprüngen, Rails und der Halfpipe im Wintersportgebiet Grindelwald-First bleibt noch bis zum 5. April 2021 offen. Das teilen die Jungfraubahnen mit. Dank der täglichen Präparation seien die Verhältnisse sehr gut und die Nachfrage entsprechend gross. Die Sesselbahn Grindel mit den diversen Pisten werde ebenso in Betrieb bleiben wie die Firstbahn. Auch die Talpiste Grindel bleibe offen, solange es die Schneeverhältnisse zuliessen. Mindestens bis zum 18. April werden die Wintersportanlagen rund um die Kleine Scheidegg in Betrieb sein.

Ende Februar kamen Gerüchte auf, dass die Jungfraubahnen das First-Gebiet und damit auch den Snowpark vorzeitig schliessen wollen (wir berichteten). «Die Jungfraubahnen beabsichtigen per 8. März, den Skibetrieb auf der First vorzeitig einzustellen», schrieb ein Leser dieser Zeitung. Solange die Faktoren Schnee, Wetter und Nachfrage stimmen würden, werde das First-Gebiet nicht geschlossen, konterte CEO Urs Kessler.

Und die Faktoren stimmen: Dank der guten Schnee- und Pistenverhältnisse können somit sowohl Freestyler wie auch Skifahrerinnen und Skifahrer den Snowpark und die Pisten an der Grindel-Sesselbahn weiterhin nutzen, schreibt das Bahnunternehmen.

«Mit der Sesselbahn Grindel ist eine Vielfalt von Pisten erreichbar, auch wenn die Sesselbahn Oberjoch sowie die Skilifte Howald und Bärgelegg ab Montag, 15. März, ausser Betrieb gesetzt werden», schreiben die Bahnen weiter. Der Skilift Bärgelegg werde jeweils am Wochenende und bei grosser Nachfrage in Betrieb sein. Wer während des Tages von First Richtung Kleine Scheidegg/Männlichen wechseln wolle, könne dies dank der offenen Talpiste Grindel weiterhin problemlos tun.

Kleine Scheidegg noch bis 18. April oder länger offen

Während das Wintersportgebiet Grindelwald-First bis zum 5. April geöffnet sein wird, dauert die Saison im Gebiet rund um die Kleine Scheidegg mindestens bis zum 18. April. Ob die Saison dort noch bis zum 25. April verlängert werde, werde kurzfristig entschieden, je nach Nachfrage, Schneeverhältnissen und Wetter. Das Skigebiet Männlichen ist sicher bis zum 11. April geöffnet.

pd/don