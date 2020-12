Trügerische Situation – Firmenkonkurse um fast ein Viertel gesunken Wegen der staatlichen Coronahilfen gehen weiterhin markant weniger Berner Firmen pleite als vor der Krise. Julian Witschi

Betriebsschliessungen wegen Überschuldung oder Illiquidität gibt es im Kanton Bern derzeit weniger als befürchtet. Foto: Heinz Dürrenberger

Die Zahl der Konkurse ist im Kanton Bern weiter gesunken. Dies liegt an den staatlichen Unterstützungsleistungen zur Bewältigung der Coronakrise, schreibt die Wirtschaftsauskunftei Bisnode D&B, denn eigentlich müssten die Konkurszahlen in der aktuellen Situation ansteigen.

In den ersten elf Monaten dieses Jahres wurden im Kanton Bern 234 Firmenkonkurse gezählt. Das sind 24 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode, wie Bisnode D&B am Montag mitteilte.

Damit ist der Rückgang etwas stärker als im Schweizer Schnitt. Landesweit musste bei über 3499 Unternehmen ein Insolvenzverfahren eröffnet werden. Das sind 19 Prozent weniger als von Januar bis November 2019.