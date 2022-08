Neue Wirtschaftsdaten – Firmen in der Ukraine investieren, den Bomben zum Trotz Seit einem halben Jahr attackiert Russland seinen kleineren Nachbarn. Doch Ökonomen sehen schon wieder eine Wachstumschance. Im Juli war das Geschäftsklima besser als vor dem Krieg. Max Hägler

Dem Krieg trotzen: Ein Arbeiter im Stahlwerk Saporischstal in Saporischschja. Foto: Dimitar Dilkoff (AFP)

Der Krieg tobt weiterhin, ein Ende scheint sehr schwer denkbar. Aber Andrey Lemekh blickt nach vorn. Wobei er die Zukunft mittlerweile sogar zeigen kann. Per E-Mail schickt er dieser Tage sehr konkrete Entwürfe seiner neuen Fabrik in Lwiw, ein schicker Industriebau. «Der Krieg hat unsere Pläne durchkreuzt», sagt er, aber eben nicht völlig zerstört. Die Vorbereitungen auf dem Gelände am Rand der Stadt laufen weiter, auch einen neuen Zeitplan gibt es.