Neue Kita in Steffisburg – Fiorino-Kita eröffnet Standort auf dem Solina-Areal Am 2. August öffnet die Fiorino-Kita beim Solina Steffisburg ihre Türen. Besichtigungen sind ab sofort möglich.

Am 2. August eröffnet die Kindertagesstätte Fiorino in Steffisburg. Foto: PD

Die Fiorino-Kinderbetreuung eröffnet am 2. August 2022 auf dem Solina-Gelände in Steffisburg einen neuen Standort. Das Unternehmen hat insgesamt 13 Standorte in der Schweiz. Die neue Kita steht allen Familien aus Steffisburg und Umgebung zur Verfügung und ist im Betreuungssystem Kibon des Kantons Bern zugelassen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kita-Leitung übernimmt Linda Blatter. Die Betreuung orientiert sich an der offenen Kita-Arbeit, «einem zeitgemässen pädagogischen Konzept, bei dem die Kinder sehr viel mitentscheiden dürfen, wodurch ihre Selbstwirksamkeit und ihre Selbstständigkeit gestärkt werden», heisst es weiter.

Angrenzend an Solina-Park

Die neue Kita entsteht auf dem Areal der Stiftung Solina in Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Nebengebäudes der Solina. Dazu gehört eine gesicherte Gartenfläche. Der Solina-Park mit grossem Spielplatz grenzt direkt an den Kita-Garten an. Neben der grosszügigen Grünfläche befinden sich im Park ein Fischteich und weitere Tiere, die mit den Kindern erkundet werden können.

Der Generationenpark beim Solina Steffisburg. Foto: PD

Für die Stiftung Solina ist eine Kita auf dem Areal eine wertvolle Bereicherung. «Als eine der grössten Arbeitgeberinnen in Steffisburg ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein wichtiges Thema für uns. Durch die Kita auf unserem Areal können wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr bieten als viele andere Arbeitgeberinnen», wird Patric Bhend, Geschäftsführer der Stiftung Solina, in der Medienmitteilung zitiert.

Besichtigungen ab sofort möglich

Die Räumlichkeiten und der Garten der Kita werden aktuell renoviert und eingerichtet. Anmeldungen und persönliche Besichtigungen können ab sofort auf der Website des Unternehmens vereinbart werden. Ein Tag der offenen Tür findet zudem am Donnerstag, 18. August, statt.

