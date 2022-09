Tagestipp: «Pornosüchtig» – Findet ein 11-Jähriger die Pornosammlung seines Vaters Die Produktion des Berner Schauspielers und Regisseurs Pascal Ulli gastiert im Theater am Käfigturm. Michael Feller

Regisseur Pascal Ulli und Schauspieler Boris Rosenberger bei der Probe zu «Pornosüchtig». Foto: zvg

Der 11-jährige Michael findet zufällig in einem Schrank die Pornovideosammlung seines Vaters – und wird pornosüchtig. Die Ausgangslage zur Komödie «Pornosüchtig» scheint etwas aus der Zeit zu fallen. Pornosammlung – gibt es so was noch in der Zeit, in der das Internet eine einzige Pornosammlung ist? Real ist auf jeden Fall die Problematik der Pornosucht, die das Stück aufnimmt. Der Pubertierende gerät wegen seines verdrehten Frauenbilds immer wieder in abstruse Situationen. Der Berner Schauspieler Pascal Ulli («Der Goalie bin ig») steht zwar nicht selbst auf der Bühne, ist aber Produzent und Regisseur der Produktion. Für die Schauspielerei ist Boris Rosenberger besorgt. (mfe)

Michael Feller schreibt über Menschen auf und hinter der Bühne. Er ist stv. Leiter Kultur. Mehr Infos @mikefelloni

