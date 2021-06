Behörden ordnen Sicherung an – Findet der Biden-Putin-Gipfel in dieser Genfer Villa statt? Noch ist unklar, wo die beiden Präsidenten sich treffen. Eine Nachrichtenagentur glaubt nun, der Lösung des Rätsels nahe zu sein.

Treffen sich hier Biden und Putin? Die Villa Grange am Genfersee. Keystone

Das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen von US-Präsident Joe Biden und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin am Mittwoch kommender Woche wird offenbar in einer Genfer Villa mit Seeblick stattfinden. Die Genfer Behörden ordneten am Mittwoch die weiträumige Sicherung der herrschaftlichen Villa «La Grange» und ihrer Umgebung an. Den Bewohnern von Genf empfahlen die Behörden, am 16. Juni nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben.

Bereits am Dienstag wurden die den Eingang zur Villa «La Grange» säumenden steinernen Löwen gesäubert. Ein US-Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte, bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, dass das Treffen zwischen Putin und Biden in der Villa stattfinden werde.

Neben der Villa La Grange soll auch das Hotel Parc des Eaux-Vives für das Treffen genutzt werden. Hunderte Sicherheitskräfte werden das Gebiet und die verschiedenen Hotels sichern, in denen die beiden Delegationen erwartet werden. Am Dienstag lud die Kantonspolizei Genf Journalisten zu einer Pressekonferenz am Freitag auf dem Gelände ein, um über die Sicherheitsvorkehrungen zu informieren.

Die Kantonsregierung von Genf zeigte sich erfreut, dass die Delegationen aus den USA und Russland Genf als Treffpunkt für ihren Gipfel ausgewählt hätten. Dies unterstreiche das Gewicht der Schweiz und des UN-Standorts Genf auf der globalen diplomatischen Bühne.

AFP

Fehler gefunden?Jetzt melden.