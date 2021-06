Ein Mann, ein Wort

Luis Enrique, dieser alte Experte für Überraschungen. Er macht ja noch gerne genau das Gegenteil von dem, was erwartet wird. Bereits zum ersten Gruppenspiel gegen Schweden stellte er den nicht besonders beliebten Morata als Mittelstürmer auf. Als Dank versemmelte der Juve-Angreifer mal eben zwei Riesenchancen, wurde vom heimischen Publikum ausgepfiffen.

Nicht ganz abwegig also, dass die spanischen Meiden spekulierten, dass Morata im zweiten Spiel gegen Polen auf der Bank sitzen würde. Aber was machte Luis Enrique? Sprach an der Medienkonferenz einen Tag vor dem Match Morata eine Stammplatzgarantie aus. «Morata und zehn weitere», werden aufgestellt, sagte er. Dieses Mal dankte der 28-Jährige mit einem Tor, einer anschliessenden Umarmung, und nur einer versemmelten Grosschance. Also durfte er auch beim 5:0 gegen die Slowakei ran – blieb dabei torlos, verschoss gar einen Penalty. Und heute? Wieder von Anfang an. 1207 Minuten hat Morata bisher unter Luis Enrique gespielt. 38 Minuten fehlen noch, um die bisherige Nummer eins in Sachen Spielminuten (der nicht aufgebotene Captain Sergio Ramos) zu überholen.